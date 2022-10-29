Минобороны РФ обвинило Великобританию во взрывах на газопроводах «Северный поток»

Минобороны России обвинило Великобританию в причастности к взрывам газопровода "Северный поток". Об этом говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Кремль также заявил, что те же люди помогли Украине спланировать субботнюю атаку беспилотников на порт в Севастополе.

Об обвинениях России пишет агентство AFP. В Кремле, говоря о субботних атаках Черноморского флота в Севастополе, заявили, что за ними стоят те же британцы, которые несут ответственность за взрывы и повреждения газопровода "Северный поток".

Россия заявила, что ее корабли, ставшие целью атаки беспилотников в порту Севастополя, участвовали в соглашении при посредничестве ООН, разрешающем экспорт украинского зерна, сообщает AFP.

В субботней атаке на корабли Черноморского флота участие 16 беспилотников, а за выполнением стояли сотрудники 73-го Морского центра специальных операций. Россияне утверждают, что бойцов украинского спецназа обучали британские специалисты.

Напомним, что взрывы и повреждения газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли в конце сентября. Датские и шведские службы заявили, что повреждено не менее 50 метров подводного трубопровода. Дело расследуют немецкие, датские и шведские власти. Официально до сих пор неизвестно, кто или что вызвало взрывы.

"Это просто ложь. Нет никакой возможности, чтобы Королевский флот или кто-либо в британской судоходной отрасли смог взорвать эти трубопроводы", - ответил на обвинения россиян бывший высокопоставленный офицер Королевского флота контр-адмирал Крис Пэрри.