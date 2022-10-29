Минобороны РФ: Россия выходит из зерновой сделки после теракта ВСУ в Севастополе
2022-10-29 17:55
Министерство обороны Россия выходит из зерновой сделки после атаки ВСУ в акватории Севастопольской бухты.
В субботу вечером Министерство обороны России сообщило, что Москва выходит из зерновой сделки после сегодняшней массированной атаки беспилотников ВСУ на российские корабли в Севастополе.
Ранее утром сообщалось, что корабли Черноморского флота подверглись атаке беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, которые были нейтрализованы.
Опубликовано: Елена Калиновская
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