Минобороны РФ: Россия выходит из зерновой сделки после теракта ВСУ в Севастополе

Министерство обороны Россия выходит из зерновой сделки после атаки ВСУ в акватории Севастопольской бухты.

В субботу вечером Министерство обороны России сообщило, что Москва выходит из зерновой сделки после сегодняшней массированной атаки беспилотников ВСУ на российские корабли в Севастополе.

Ранее утром сообщалось, что корабли Черноморского флота подверглись атаке беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты, которые были нейтрализованы.