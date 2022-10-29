Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Геннадия Труханова
2022-10-29 17:55
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МВД и СБУ проверить мэра Одессы Геннадия Труханова на наличие пророссийских взглядов.
29 октября новостное агентство РИА сообщило, что действующий президент Украины Владимир Зеленский лично поручил Министерство внутренних дел и Службе безопасности Украины провести проверку на наличие пророссийских взглядов в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.
Отмечается, что данное решение было принято исходя из подписанной 25 000 украинцами петиции, автор которой утверждает, что Труханов является гражданином Российской Федерации и придерживается пророссийских взглядов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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