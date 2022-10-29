Неожиданно всплывшие факты о фильме «Собачье сердце» по книге Булгакова

Несмотря на то, что Михаил Булгаков написал книгу в 1925 году, в СССР разрешили ее опубликовать только в 1987 году в период так называемой Перестройки.

Буквально через год знаменитый режиссер Владимир Бортко экранизировал произведение Михаила Булгакова. Стоит отметить, что Бортко сильно ругали за фильм, однако со временем он стал настоящей классикой советского кинематографа.

Первый интересный факт состоит в том, что чиновники Министерства культуры решили назвать экранизацию Бортко «безвкусной дрянью», при этом не своими устами, а с помощью СМИ.

Интересно то, что в 1988 году картину очень ругали, а уже в 1989 году Евгений Евстигнеев, сыгравший Преображенского, получил за отлично сыгранную роль, престижную Государственную премию.

Не менее интересно то, что актера на роль профессора подобрали не сразу, на нее пробовались Михаил Ульянов, Леонид Броневой и даже Юрий Яковлев, однако после проб Евгения Евстигнеева, роль отдали именно ему.

Кстати, если до выхода экранизации книгу Михаила Булгакова мало покупали, так как освещенность ее была практически никакой, то после выхода фильма — книгу начали скупать тиражами. Интересно здесь то, что зрители не нашли многих цитат в книге из фильма.