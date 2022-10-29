Yahoo: большинство американцев против переизбрания Байдена и Трампа

Новостной веб-сайт Yahoo заявил, что большая часть американцев выступает против переизбрания Джо Байдена и Дональда Трампа на пост президент США.

29 октября американское новостное интернет-издание Yahoo опубликовало результаты проведённого совместно с исследовательской организацией YouGov социологического опроса касательно президентских выборов в Соединённых Штатах, которые пройдут в 2024 году.

Согласно результатам опроса, 57% респондентов с уверенностью заявили, что на пост президента США не стоит баллотироваться ни действующему американскому лидеру Джо Байдену, ни его предшественнику Дональду Трампу.