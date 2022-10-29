Россия выходит из зерновой сделке после теракта ВСУ в порту Севастополя
Россия приостанавливает участие в "зерновой сделке" после субботней атаки ВСУ на порт в Севастополе, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
В субботу утром, 29 октября, в Севастополе, который является базой Черноморского флота России в Крыму, прозвучали взрывы.
Впоследствии администрация Крымского полуострова обвинила украинцев в "массированном" нападении на объекты военной инфраструктуры. Добавлялось также, что атака была отражена силами ПВО.
В субботу днем Министерство обороны РФ заявило, что киевский режим при содействии британцев несет ответственность за террористический акт в Севастополе.
Кроме прочего, нападениям подверглись суда, отвечающие за обеспечение безопасности "зернового коридора".
"Российская сторона приостанавливает участие в реализации контракта на экспорт сельхозпродукции из украинских портов", — сообщает РИА Новости.
Опубликовано: Николай Скира
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