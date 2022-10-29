Стив Джобс прошел путь от приютского ребенка до мультимиллионера всего в двадцать три года

Стив Джобс был тем человеком, который, благодаря нестандартному мышлению, сумел перевернуть мир технологий, но путь его начинался с самых низов.

Родился Стив Джобс в 1954-м году в Сан-Франциско, но его появление на свет не было радостным событием для собственных родителей. Они, уже спустя несколько недель, отдали мальчика на усыновление. Дело было в строгих нравах, царивших в Америке в середине пятидесятых годов. Родители Стива не были женаты, и оба активно делали карьеру, а появление незаконнорожденного ребенка могло осложнить их продвижение по службе. Общего же будущего они друг с другом не видели.

Отцом мальчика был сирийский политолог-аспирант Абдулфаттах Джандали, а матерью Джоан Симпсон, которая также училась в аспирантуре. Отдавая ребенка на усыновление, Джоан взяла с приемных родителей Клары и Пола Джобс, обещание, что ребенок обязательно закончит колледж. Пол работал механиком, а Клара бухгалтером.

Стив очень любил своих родителей, и всегда протестовал, когда кто-то напоминал, что они приемные. Для него они стали по-настоящему родными. Мальчик рос очень любознательным, и нередко попадал в неприятности. В детстве получил ожоги, засунув шпильку в розетку, и едва не отравился, когда выпил ядовитую жидкость.

В подростковом возрасте он любил смотреть телевизор и ездить на мотоцикле. А вот со школы будущего миллионера не единожды исключали: он не желал делать неинтересные ему домашние задания, и не отличался примерным поведением.

С десятилетнего возраста Стив увлекся электроникой, и часами пропадал с соседями-электротехниками в их гаражных мастерских. Еще в школьные годы Стив познакомился с единомышленником студентом Стивом Возняком, который уже изобрел нечто похожее на современный компьютер, и парни стали колдовать над изобретениями вместе.

В шестнадцатилетнем возрасте Джобс стал работать в магазине электротехники, и вместе с Возняком они сконструировали синий ящик, который позволял бесплатно звонить в любую страну мира, и стали продавать по сто пятьдесят долларов. Потом Джобс увлекся философии, примкнул к хиппи, ездил в Индию для духовной практики, употреблял наркотики, и ушел из престижного колледжа Рид.

Знаменитое на сегодня Яблоко появилось во время работы Джобса в компании Атари. Вместе с Возняком они наладили выпуск печатных плат для вывода изображений на цветной экран. Стартовый капитал составлял всего тысячу долларов. Чтобы сделать свой вклад в общий бизнес, Джобсу пришлось продать свою машину.

Но все усилия оправдали себя. Уже за первый год продаж, доход превысил сто тысяч долларов, а к двадцати трем годам Стив Джобс стал долларовым миллионером, а спустя еще два года его состояние оценивалось уже в двести миллионов долларов.