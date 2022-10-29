Страстное любовное танго двух кинозвезд Катрин Денев и Марчелло Мастрояни

Марчелло Мастрояни и Катрин Денев: встреча двух этих великолепных актеров не могла не привести к страстному роману, который, увы, счастливым браком не завершился.

Страстный итальянец, любимец публики и большой поклонник женской красоты Марчелло Мастрояни имел за свою жизнь множество романов, но при этом ни одной из красоток, даже такой как Катрин Денев не удалось увести его из семьи и от верной жены Флоры, которая, несмотря ни на что, прощала ему все прегрешения.

Мастрояни был по натуре из тех мужчин, которые всегда добиваются своего. Поэтому, когда он встретил Катрин Денев, нежную, но несколько отстраненную и даже холодную красавицу, эдакую Снежную Королеву, он принял решение, что сделает все возможное для того, чтобы эта женщина обратила на него свое внимание.

И в известной степени ему удалось это сделать. Причем Катрин стала той женщиной, ради которой он, известный своей привязанностью к жене и дочери, был готов оставить семью, и жениться на француженке. Дважды Марчелло Мастрояни предлагал Катрин Денев свои руку и сердце, и дважды она ему отказала, не желая становиться причиной несчастья его жены и ребенка.

С великолепной Катрин Денев Марчелло проявлял чудеса щедрости. Он постоянно покупал возлюбленной подарки, которые она хотя и принимала, но часто говорила, что так тратиться не стоило. При этом говорить, что отношения этой пары были безоблачными, тоже было бы ошибкой. Они многократно ссорились вплоть до расставания, потом бурно мирились, а через некоторое время все начиналось сначала.

Самым счастливым временем в их романе стал период, когда они жили на вилле в Ницце. Казалось, их ничто не могло оторвать друг от друга. Поглощенные своими страстными чувствами, Катрин и Марчелло нередко даже не гнушались тем, чтобы сорвать дорогостоящие съемки в фильмах, над которыми работали в тот период. И им, надо сказать, это сходило с рук, ведь оба были кинозвездами, заменить которых на площадке было бы довольно проблематично.

А потом Катрин Денев узнала, что беременна. Спустя положенный срок, родилась общая их с Марчелло дочь Кьяра Мастрояни. Новоиспеченный отец был по-настоящему счастлив, и открыто говорил, что сразу полюбил этого своего ребенка особенной любовью потому, что девочка рождена любимой им женщиной.

Правда, идиллия продлилась чуть более года. Малышке Кьяре как раз только что исполнился годик, когда ее мать приняла решение окончательно завершить отношения с Марчелло Мастрояни. После очередной ссоры Катрин выставила возлюбленного вон, и в дальнейшем они уже больше не сходились как пара.

Марчелло оставалось только издали наблюдать за Катрин и маленькой Кьярой. Он, как всегда это бывало в его жизни, вернулся к своей верной жене Флоре. Потом у него были новые увлечения, и другие женщины, но вот испытать того счастья, которое было у него с Катрин, актеру уже не удалось.