Эдит Пиаф пережила своего молодого возлюбленного Марселя Сердана, но не смогла пережить боль от его утраты

Любовь боксера Марселя Сердана и французской певицы Эдит Пиаф представлялась практически идеальной и самим влюбленным, и окружающим, но закончилась трагически.

Встреча именитого боксера Марселя Сердана и певицы Эдит Пиаф изменила их жизни коренным образом. Они словно нашли друг в друге то, что так долго искали, но не могли отыскать в других партнерах. Пара действительно любила друг друга, и они не стеснялись показывать свои чувства даже публике, которая также пребывала в восхищении от их чувств.

Их нежность и внимание друг к другу трудно было не заметить. Они старались все делать вместе: гуляли, дурачились, ели в парке мороженое ходили на аттракционы. И обязательно посещали важные для любимого человека мероприятия. Эдит часто можно было видеть среди зрителей на боях Марселя, а он был преданнейшим поклонником ее таланта, и всегда находил время, чтобы прийти на ее концерт. Правда, чаще всего старался быть незамеченным, и садился на галерке.

Казалось, что эти двое действительно одно целое. Эдит и Марсель часто дарили друг другу подарки, что для певицы было весьма непривычным, ведь обычно она была той стороной, которая преподносила подарки. Поэтому, принимая очередной трогательный презент от любимого, она не могла сдерживать смущение, которое ее охватывало в этой непривычной для нее ситуации.

При этом у Марселя на момент его романа с Эдит Пиаф уже была законная супруга. Они были любовниками, но не скрывали этого обстоятельства, и всерьез планировали совместное будущее, чтобы никогда не разлучаться. Они оба были успешны и невероятно влюблены. Но, к сожалению, радужным планам не суждено было осуществиться.

Счастье знаменитой пары разрушила трагическая случайность, от которой, увы, никто не может быть застрахован, даже если ты богат, признан, и талантлив. В конце сороковых годов двадцатого века у Эдит Пиаф было запланировано американское турне. И она отправилась с концертами на другой континент. Марсель Сердан очень скучал по своему воробушку, и отправился вслед за ней в Америку на встречу.

К сожалению, долететь до любимой ему уже было не суждено. Самолет потерпел крушение, и известный боксер оказался в числе погибших в этой катастрофе. Даже тело удалось опознать только по часам, которые по иронии судьбы подарила ему Эдит Пиаф.

Смерть возлюбленного подкосила душевные силы певицы. Она стала более закрытой, но выступления не отменяла. Возможно, именно сцена и спасала ее от глубокой депрессии. Узнав о гибели Марселя, Эдит Пиаф дала концерт в его честь, тем самым почтив его память. В дальнейшем звезда, конечно, влюблялась и в других, у нее были романы, но такой всепоглощающей любви и страсти, конечно, более не испытывала.