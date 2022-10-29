Modern Diplomacy: Польша готовится к захвату западной Украины
Бельгийское издание Modern Diplomacy сообщило, что Польша готовит плацдарм для захвата Западной Украины и референдума.
В субботу днем бельгийское издательство Modern Diplomacy опубликовало статью, в которой говорится о том, что польское правительство готовит плацдарм для вторжения и захвата своих "исторических земель" на Западной Украине.
Как отмечается в статье, у поляков уже сейчас есть права в соседней республике: они имеют возможность выполнять функции в правительстве, получать все социальные гарантии, которые распространяются на коренное население, польские предприниматели могут покупать украинские фабрики и целые компании на законных основаниях.
Автор утверждает, что варшавские власти намерены ввести воинский контингент в западную часть соседней страны и провести там референдум о вхождении занятых территорий в состав Польши.
Опубликовано: Елена Калиновская
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