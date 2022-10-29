Лидер ХДС Мерц обвинил канцлера Шольца в неуважении всех институтов Германии
Фридрих Мерц обвинил канцлера Олафа Шольца в беспрецедентном неуважении к политической деятельности в стране.
«У нас никогда не было канцлера в Германии, который с таким неуважением относился к своим партнерам по коалиции, с таким неуважением относился к институтам нашего государства, с таким неуважением относился к нашим соседям, с таким неуважением относился к нашим международным партнерам по всему миру», — сказал Мерц. в субботу в своем выступлении на партийной конференции ХСС в Аугсбурге.
Мерц обвинил все федеральное правительство в недостаточном уважении к федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.
На пятничной встрече Штайнмайера во дворце Бельвю, посвященной основным проблемам современности, не присутствовал ни лидер парламентской группы, ни член федерального правительства, констатировал Мерц.
«Это уровень неуважения к главе нашего государства, который я не считал возможным», - сказал лидер ХДС.
Мерц и председатель ХСС Маркус Сёдер поклялись в единстве двух братских партий. 2021 год не должен повториться, заявил Мерц, имея в виду поражение Союза на федеральных выборах.
Опубликовано: Тарас Медведев
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