Владимир Зеленский поручил МИД Украины активизировать работу по вступлению в НАТО

Президент Украины поручил МИД страны активировать работу по вступлению в Североатлантический альянс.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны активировать работу на всех уровнях по вступлению в Североатлантический альянс без предварительного плана, заявил глава украинской парламентской делегации в ассамблее НАТО Егор Чернев.

"Мы ведем переговоры о вступлении в НАТО на всех уровнях", - сказал он.

Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что предварительный план действий больше не устраивает Киев, Украина настаивает на членстве в альянсе.