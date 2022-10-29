Владимир Зеленский поручил МИД Украины активизировать работу по вступлению в НАТО
2022-10-29 23:01
Президент Украины поручил МИД страны активировать работу по вступлению в Североатлантический альянс.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД страны активировать работу на всех уровнях по вступлению в Североатлантический альянс без предварительного плана, заявил глава украинской парламентской делегации в ассамблее НАТО Егор Чернев.
"Мы ведем переговоры о вступлении в НАТО на всех уровнях", - сказал он.
Ранее вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что предварительный план действий больше не устраивает Киев, Украина настаивает на членстве в альянсе.
Опубликовано: Максим Алексеев
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