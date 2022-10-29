РБК: генерала Лапина сняли с должности командующего группировки «Центр» в Украине

РБК сообщил об отстранении от должности генерала Лапина, которого ранее критиковал Кадыров за сдачу Красного Лимана.

Генерала Александра Лапина сняли с должности командующего группировки "Центр" в Украине, сообщил РБК со ссылкой на своего источника, знакомого с кадровым решением.

Однако другой источник URA.RU сообщает, что Лапин взял отпуск, сроком на три недели.

"Лапин на две недели отправится в отпуск, а потом еще неделю отдохнет и станет в строй", сообщает URA.RU.

Ранее глава Чеченкой республики Рамзан Кадыров неоднократно упрекал Лапина за сдачу Красного Лимана и призывал к кадровым перестановкам.