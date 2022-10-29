Дроны ВСУ атаковали электростанцию в Курской области

2022-10-29 23:57

Глава Курской области сообщил об атаке украинскими дронами электростанции в регионе.

Дроны ВСУ атаковали электростанцию в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В результате атаки беспилотников повреждена крыша и окна здания, а также трансформатор", - уточнил он.

Ранее власти Курской области, которая граничит с Украиной, неоднократно сообщали об атаках с сопредельной территории.

Опубликовано: Максим Алексеев