Стремоусов: ВСУ начнет наступление на Херсонскую область в ближайшее время

Заместитель главы Херсонской области не исключил наступления масштабного наступления украинской армии в регионе.

Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил, что масштабное наступление украинской армии в регионе может начаться в ближайшее время.

"Они стягивают войска, в числе которых много наемников, но мы предпринимаем ответные действия", - сказал он.

Кирилл Стремоусов подчеркнул, что российская армия в Херсонской области выстроила несколько линий эшелонированной обороны, поэтому ситуация остается контролируемой.