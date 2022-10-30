Стремоусов: ВСУ начнет наступление на Херсонскую область в ближайшее время
2022-10-30 08:28
Заместитель главы Херсонской области не исключил наступления масштабного наступления украинской армии в регионе.
Заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов не исключил, что масштабное наступление украинской армии в регионе может начаться в ближайшее время.
"Они стягивают войска, в числе которых много наемников, но мы предпринимаем ответные действия", - сказал он.
Кирилл Стремоусов подчеркнул, что российская армия в Херсонской области выстроила несколько линий эшелонированной обороны, поэтому ситуация остается контролируемой.
Опубликовано: Максим Алексеев
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