Бывшая прима ВИА Гры Надежда Грановская переехала в Германию

Экс-участница знойного трио долгое время жила в России, а с началом СВО брюнетка покинула страну.

40-летняя Надежда Мейхер-Грановская долгое время не давала концертов, и в основном занималась благотворительностью.

Но недавно бывшая звезда ВИА Гры решила вновь выступать, а площадкой избрать страны Запада, сообщает СтарХит.

Как стало известно изданию, певица начала давать камерные концерты в Германии. Как и ее коллега по группе Вера Брежнева артистка также решила отказаться от русского языка. Мейхер-Грановская теперь поет на украинском и французском языках.

К слову, Надежда вдали от родины попробовала себя и в дизайне. И у нее уже есть своя линия одежды, которую рановская активно продвигает в блоге.

Сейчас она замужем за российским бизнесменом Михаилом Уржумцевым, которому родила двоих детей: Анну и Марию. Пока неизвестно, выехал ли супруг за границу за женой следом.