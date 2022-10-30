Новый посол Украины в ФРГ раскритиковал Берлин и потребовал больше оружия для ВСУ
Алексей Макеев потребовал, чтобы Германия оказывала больше помощи украинской армии.
Алексей Макеев, занявший пост нового посла Украины в Германии, дал интервью изданию Bild am Sonntag, в котором критически высказался о помощи Киеву со стороны Украины.
По словам Макеева, помощь Украине от Германии - это "спортивная машинка", которая катится по дороге со скоростью не более 30 километров в час.
Макеев заявил, что вместо непосредственного оказания помощи Германия лишь объясняет, почему эту помощь оказать не представляется возможным.
"Вместо отправки того, что нужно в борьбе с Россией, нам неделями объясняют, почему наши требования ни в коем случае не получится выполнить. Потом проходит несколько недель или месяцев, в итоге Германия все равно помогает, но когда уже почти поздно. Так было с БМП, с артиллерией, гранатометами", — сказал посол.
Опубликовано: Николай Скира
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