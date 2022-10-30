Жозеп Боррель: Евросоюз просит Россию отказаться от выхода из зерновой сделки

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию отменить свое решение о выходе из зерновой сделки.

29 октября Министерство обороны Российской Федерации объявил о выходе страны из так называемой "зерновой сделки" на фоне обстрела порта в Севастополе.

30 же октября главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель высказался об этом решении российского правительства.

По словам Борреля, Евросоюз просит Россию пересмотреть свое решение и отказаться от выхода из зерновой сделки.

"Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке", - говорится в заявлении Борреля.