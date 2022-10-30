Жозеп Боррель: Евросоюз просит Россию отказаться от выхода из зерновой сделки
2022-10-30 11:14
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал Россию отменить свое решение о выходе из зерновой сделки.
29 октября Министерство обороны Российской Федерации объявил о выходе страны из так называемой "зерновой сделки" на фоне обстрела порта в Севастополе.
30 же октября главный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель высказался об этом решении российского правительства.
По словам Борреля, Евросоюз просит Россию пересмотреть свое решение и отказаться от выхода из зерновой сделки.
"Евросоюз призывает Россию отменить решение о приостановке ее участия в зерновой сделке", - говорится в заявлении Борреля.
Опубликовано: Николай Скира
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