НМ ЛНР сообщила о потерях украинской армии за прошедшие сутки
2022-10-30 11:16
В Народной Милиции ЛНР рассказали о потерях украинской армии за прошедшие сутки.
В Народной Милиции Луганской Народной Республики рассказали, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 65 человек убитыми. Уничтожено девять бронетранспортеров и две артиллерийских установки, уточнили в НМ ЛНР.
За прошедшие сутки потери ВСУ составли до 50 человек убитыми, выведено из строя шесть бронированных машин, одиннадцать бронированных машин и два беспилотных летательных аппарата.
Опубликовано: Максим Алексеев
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