В Народной Милиции ЛНР рассказали о потерях украинской армии за прошедшие сутки.

В Народной Милиции Луганской Народной Республики рассказали, что украинская армия за прошедшие сутки потеряла до 65 человек убитыми. Уничтожено девять бронетранспортеров и две артиллерийских установки, уточнили в НМ ЛНР.

За прошедшие сутки потери ВСУ составли до 50 человек убитыми, выведено из строя шесть бронированных машин, одиннадцать бронированных машин и два беспилотных летательных аппарата.