Боррель: ЕС призывает Россию отменить решение по приостановке участия в зерновой сделке

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что решение России «поставило под угрозу основной экспортный маршрут.

Глава европейской дипломатии призвал заявил, что ЕС призывает россию пересмотреть решение по приостановке участия в зерновой сделки — вывозе украинского зерна и сельскохозяйственной продукции из заблокированных портов. Боррель написал обращение к российской сторона на своей странице в социальной сети Twitter.

В субботу, 29 октября 2022 года, Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что приостанавливает участие российской стороны в зерновой сделке после атаки Украины на Севастополь. Нападение было совершено как на военные корабли Черноморского флота, так и на некоторые гражданские суда, которые имели отношение к обеспечении безопасности зернового коридора.

В связи с тем, что в настоящее время Россия не может гарантировать безопасность судов, решено приостановить участие российское стороны в зерновой сделке. В оборонном ведомстве также сообщили, что по имеющейся информации нападение на корабли Черноморского флота совершено при участии специалистов из Великобритании.

Маршрут экспорта сельскохозяйственной продукции, действие которого со вчерашнего дня приостановлено, Жозеп Боррель назвал одним из самых необходимых для поставки удобрений и зерна для преодоления продовольственного кризиса во всем мире.