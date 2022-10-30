Daily Express: НАТО хочет разместить гиперзвуковое оружие в Турции

Эксперт по национальной безопасности Альп Севимлисой сообщил, что Североатлантический альянс НАТО хочет как можно скорее подать сигнал Российской Федерации.

Альп Севимлисой считает, что после удачного проведения испытания гиперзвуковых ракет в США, самым правильным способом подать сигнал будет размещение такого оружия на территории Турции, которая является членом НАТО с далекого 1952 года и тратить на членство 2,31 в процентах к ВВП.

Севимлисой также высказался по выбору площадки. По его словам, для размещения гиперзвкового оружия идеально подойдет авиационная база Инджирлик, на которой размещаются не только турецкие, но американские ВВС.

При этом Севимлисой отмечает, что разместить ракеты необходимо не в рамках поддержке Украины, а для того, чтобы «удвоить усилия по размещению гипезвуковых ракет в рамках стратегического сдерживания вдоль Средиземного моря». Другими словами, ракеты будут размещаться для обеспечения собственной безопасности.

Ранее генсек НАТО Столтенберг сообщил, что альянс имеет все необходимые инструменты для ядерного сдерживания. Он не уточнил, какое вооружение имеет ввиду под инструментами, однако отметил, что все страны-члены НАТО «надежно защищены».