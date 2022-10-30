ВСУ поразили объект энергетической инфраструктуры Энергодара
2022-10-30 12:07
Глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что в результате «прилёта» со стороны Украины был поражён объект энергетической инфраструктуры города.
30 октября глава администрации Энергодара Александр Волга в своём официальном Telegram-канале заявил, что служащие Вооружённых сил Украины нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры города.
Волга добавил, что в результате «прилёта» со стороны Украины были повреждены линии электропередачи, что привело к обесточиванию всего Энергодара.
Энергодарский чиновник также сообщил, что в ближайшее время подача электроэнергии в городе будет полностью восстановлена.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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