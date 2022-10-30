Россия включила 11 заморских территорий Великобритании в список недружественных

Правительство Российской Федерации дополнило перечень недружественных государств и территорий. Сегодня, 30 октября, в него вошли 11 заморских территорий Великобритании.

Кабинет министров РФ утвердил дополненный перечень недружественных государств и территорий, которые совершают в отношении российской стороны, российских юридических и физических лиц, недружественные действия.

В сообщил кабмина говорится о дополненном списке из 11 заморских территориях Великобритании. В него вошли Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман, Фолклендские острова, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия, Теркс и Кайкос.

Кабинет министров РФ также сообщил, что в изначальном перечне недружественных государств и территорий уже были три заморские территории, которые принадлежат Великобритании. Речь идет об острове Ангильи, Британских Виргинских островах и Гибралтаре.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что Россия регулярно прорабатывает «практические шаги в связи с причастностью британской стороны к подготовке терактов в Черном море».