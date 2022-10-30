Лавров: Путин готов к мирным переговорам по вопросу Украины
2022-10-30 12:23
Глава МИД России Сергей Лавров высказался о ситуации с переговорами по Украине.
Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прокомментировал возможность переговоров между Москвой и Киевом.
По словам главы российского внешнеполитического ведомства, президент страны Владимир Путин готов в любой момент вернуться к переговорам с Украиной.
"Руководство России, в том числе Путин, по-прежнему готово к переговорам по Украине, заявил Лавров", - передает российское издание "Известия".
Напомним, что вчера, 29 октября, Россия объявила о выходе из зерновой сделки из-за атаки на порт в Севастополе.
Опубликовано: Николай Скира
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