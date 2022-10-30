Рогов заявил об обесточивании Энергодара после удара ВСУ

Владимир Рогов заявил об атаке по энергетической инфраструктуре Энергодара, вследствие чего город остался обесточен.

30 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал в своем Telegram-канале об атаке Вооруженных сил Украины по важной инфраструктуре и по линиям электропередач Энергодара и его пригородов.

В результате удара нарушено электроснабжение, работают аварийные бригады. Задействованы запасные линии энергопередач. В ближайшее время электроснабжение в городе будет восстановлено.