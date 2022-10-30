Песков: США обязаны прислушаться к озабоченностям России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США обязаны прислушаться к озабоченностям России. По его словам, сегодня есть возможность по переговорам между странами.

Песков подчеркнул, что если США прислушаются к российской позиции, то это может стать платформой для начала переговоров между американским лидером Джо Баденом и президентом России Владимиром Путиным. При этом, по мнению Пескова, у США сегодня нет желания слушать Россию.

Представитель Кремля призвал американцев вернуться «к состоянию на декабрь-январь» и выслушать озабоченности России. По его словам, их необходимо принять с полной ответственностью, а не отмахиваться не желая разговаривать.

Песков считает, что США должны задаться простым вопросом о том, «какие именно предложения России их устраивают», а на основе каких необходимо начать переговорный процесс между лидерами стран.

Он добавил, что Вашингтон и Брюссель располнеют рядом документных проектов, которые были переданы еще несколько месяцев назад. При этом ни по одному из предложений российская сторона не получила вразумительный ответ.