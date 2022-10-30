Несколько человек серьезно пострадали на вечеринке в честь Хэллоуина в Чехии
Восемь человек получили ранения на вечеринке в честь Хэллоуина на чешской дискотеке в воскресенье вечером, пятеро из них серьезно.
Как сообщил информационному агентству ЧТК представитель спасателей, в воскресенье утром двое молодых людей все еще находились в опасности для жизни. Всем пострадавшим было от 15 до 20 лет.
По свидетельствам очевидцев, на лестнице дискотеки в Слусовицах в Восточной Моравии была толпа. Некоторые очевидцы также сообщили, что натыкались друг на друга.
По данным полиции, лестница была забита молодыми людьми, пытающимися попасть внутрь.
Из-за давления напиравших сзади те, кто впереди, уже не могли отступить, из-за чего началась паника. Попавшие в ловушку юноши потеряли сознание.
Опубликовано: Тарас Медведев
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