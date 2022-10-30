Лавров: Путин готов возобновить мирные переговоры с Украиной

Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о готовности президента РФ Владимира Путина возобновить проведение мирных переговоров с Украиной.

30 октября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в официальном пресс-релизе заявил, что высшее руководство страны, в том числе Владимир Путин, готово к возобновлению проведения процедуры мирных переговоров с Украиной.

Помимо прочего Лавров отметил, что Кремль готов к диалогу с представителями коллективного Запада, но «только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах».