Лавров: Путин готов возобновить мирные переговоры с Украиной
2022-10-30 13:26
Глава российского МИДа Сергей Лавров заявил о готовности президента РФ Владимира Путина возобновить проведение мирных переговоров с Украиной.
30 октября глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в официальном пресс-релизе заявил, что высшее руководство страны, в том числе Владимир Путин, готово к возобновлению проведения процедуры мирных переговоров с Украиной.
Помимо прочего Лавров отметил, что Кремль готов к диалогу с представителями коллективного Запада, но «только если будут реалистичные предложения, основанные на равноправных подходах».
Опубликовано: Диана Мудреченко
Эксперты объяснили, как проверить чистоту воздуха в доме самостоятельно
Самой ядовитой является плесень желтого цвета
Главу МИД Украины удивили проблемы жителей Европейского союза
Врачи настоятельно рекомендуют: если продукт начал плесневеть, его необходимо выбросить
Робертс: «Кричащие орлы» будут уничтожены, если зайдут на Украину