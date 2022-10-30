Самой ядовитой является плесень желтого цвета

Поражая пищевые продукты, она вырабатывает сильнейший афлатоксин. Плесень не выводится из организма.

Некоторые виды плесени могут разрушать штукатурку, кирпич и даже бетон.



На Кавказе находится пещера, где была обнаружена флуоресцентная плесень. Причем флюоресценция настолько сильна, что с половины метра можно легко различить черты лица.



В 1771 году в Москве началась эпидемия чумы. Григорий Орлов, фаворит Екатерины, дал указание бить в набатные колокола, как это издавна повелось во время бед и напастей. И, как по чуду, эпидемия пошла на спад. Однако недавние исследования показали, что колокола просто обладают частотным спектром звучания, который угнетает рост патогенных микробов и плесени, и заодно повышает иммунитет человека.



Плесень совсем не боится радиации. Например, под саркофагом 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС находится огромное количество плесени.

В местах усиленного радиационного фона она наиболее густая. Споры плесневых грибов летали в космос на обшивке космического корабля.

Время показало, что в безвоздушном пространстве она не только выжила, но и обзавелась сильным иммунитетом к возмущающим факторам. Некоторые даже называют плесень главной причиной отказа аппаратуры станции «Мир».



Помимо агрессивной и опасной плесени существует и та, которую можно употреблять в пищу. Во Франции ее используют для приготовления вин и называют «благородной».

С помощью специально выращенной голубой плесени делают мраморные и голубые сыры.



Особый и очень дорогой деликатес – колбаса с плесенью, которую делают в Италии. Колбаску выдерживают в подвальных помещениях около месяца, после чего она покрывается светло-зеленой плесенью и отправляется на специальную обработку, и уже через три месяца ей можно полакомиться.