Крутое пике Марка Цукерберга: падение Мета-вселенной неизбежно

Очередной виток падения акций «вселенной» Марка Цукерберга случился на этой неделе и остановилось оно на цифре 99 долл. за штуку.

Чуть более года назад они достигли пика 384 долл. за штуку. С этого момента «Мета-вселенная» подешевела почти вчетверо и пока свет в конце ее тоннеля не виден.

Платформу массово покидают зрители, авторы и для подобного виртуального продукта, это подобно смерти.

Весь мир узнал, что империя Марка Цукерберга у которых четко прослеживаются двойные стандарты, потому, что в "империи" есть 5,8 млн. VIP-пользователей, которым можно все и остальное - это стадо терпил.