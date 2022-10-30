Крутое пике Марка Цукерберга: падение Мета-вселенной неизбежно
2022-10-30 13:36
Очередной виток падения акций «вселенной» Марка Цукерберга случился на этой неделе и остановилось оно на цифре 99 долл. за штуку.
Чуть более года назад они достигли пика 384 долл. за штуку. С этого момента «Мета-вселенная» подешевела почти вчетверо и пока свет в конце ее тоннеля не виден.
Платформу массово покидают зрители, авторы и для подобного виртуального продукта, это подобно смерти.
Весь мир узнал, что империя Марка Цукерберга у которых четко прослеживаются двойные стандарты, потому, что в "империи" есть 5,8 млн. VIP-пользователей, которым можно все и остальное - это стадо терпил.
Опубликовано: Антон Райт
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