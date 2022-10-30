Лавров заявил о готовности Путина к мирным переговорам по Украине
2022-10-30 14:15
Глава МИД заявил о неизменной готовности президента России к мирным переговорам по Украине.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил о неизменной готовности президента Владимира Путина к мирным переговорам по Украине.
"Если поступят какие-то реалистичные предложения, то за Россией дело не станет", - сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что руководство страны, в том числе и глава государства по-прежнему готовы к любым переговорам по Украине.
Опубликовано: Максим Алексеев
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