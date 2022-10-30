ВС РФ уничтожили до 250 наёмников и солдат ВСУ на Купянском направлении фронта

В Минобороны РФ заявили, что российские военнослужащие уничтожили до 250 украинских бойцов и иностранных наёмников, отразив 7 атак ВСУ на Купянском участке фронта.

30 октября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что за минувшие сутки две батальонные тактические группы ВСУ совместно с иностранными наёмниками предприняли 7 безуспешных попыток атаковать позиции российской армии на Купянском направлении.

Конашенков утверждает, что служащие ВС РФ успешно отразили все 7 атак ВСУ, уничтожив до 250 украинских бойцов и сражающихся на стороне Украины иностранных наёмников, а также один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей на данном участке фронта.