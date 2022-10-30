В небе над ДНР сбит самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 ВСУ

Российские ПВО за истекшие сутки сбили в небе над ДНР самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 украинских ВВС.

Подразделения противовоздушной обороны России за истекшие сутки сбили самолет Су-25 и два вертолета Ми-8 украинских ВВС, сообщается в сводке Минобороны России.

"Средствами ПВО в районе населенного пункта Никольское в ДНР сбит самолет Су-25, районе Константиновки и Кировска уничтожено два вертолета ВСУ", - сообщается в сводке.

В Минобороны рассказали об уничтожении 10 украинских дронах, а также 32 снарядах реактивных систем залпового огня HIMARS и шести противорадарных ракет HARM.