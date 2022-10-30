Минобороны РФ: российские военные поразили центр подготовки ВСУ в районе города Очаков
2022-10-30 14:58
Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что служащие ВС РФ поразили поразили центр подготовки ВСУ в районе города Очаков Николаевской области.
30 октября представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в пресс-релизе заявил, что служащие Вооружённых сил РФ нанесли высокоточный удар по по центру подготовки сил специальных операций ВСУ в районе Очакова Николаевской области.
Ранее, пресс-служба российского оборонного ведомства сообщила, что в городе Очаков базируются представители ВМС Великобритании, причастные к произошедшему вчера, 29 октября 2022 года, теракту в Севастополе.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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