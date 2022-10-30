Минобороны РФ: ВСУ попытались высадить ДРГ для проникновения в Энергодар
2022-10-30 15:04
Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что российские солдаты пресекли попытку высадки ДРГ ВСУ, пытавшейся проникнуть в Энергодар.
В воскресенье, 30 октября 2022 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что украинская сторона предприняла попытку высадки диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.
Конашенков добавил, что российские солдаты артиллерийским огнём успешно пресекли попытку высадки ДРГ, уничтожив при этом один быстроходный катер Вооружённых сил Украины.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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