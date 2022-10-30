Российская армия прорвала оборону ВСУ и вышла к окраинам Павловки
2022-10-30 15:07
Подразделения российской армии продвинулись в глубину украинской обороны более чем на 3 км и вышли к окраинам Павловки.
Российская армия прорвала оборону ВСУ и вышла к окраинам населенного пункта Павловка, сообщают в Минобороны России.
"Ударные отряды российской армии в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более, чем на три километра и вышли на окраины Павловски в ДНР", - сообщается в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали о том, что украинская армия потеряла более сто военнослужащих убитыми, уничтожено девять боевых машин различного назначения.
Опубликовано: Максим Алексеев
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