Российская армия прорвала оборону ВСУ и вышла к окраинам Павловки

Подразделения российской армии продвинулись в глубину украинской обороны более чем на 3 км и вышли к окраинам Павловки.

Российская армия прорвала оборону ВСУ и вышла к окраинам населенного пункта Павловка, сообщают в Минобороны России.

"Ударные отряды российской армии в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более, чем на три километра и вышли на окраины Павловски в ДНР", - сообщается в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали о том, что украинская армия потеряла более сто военнослужащих убитыми, уничтожено девять боевых машин различного назначения.