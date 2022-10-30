Российская армия отразила атаки ВСУ на четырёх направлениях фронта

В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие успешно отразили все атаки ВСУ на четырёх направлениях фронта.

30 октября представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга российского оборонного ведомства заявил, что служащие армии России успешно подавили все атаки со стороны Украины на Купянском, Красно-Лиманском, Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях фронта.

Конашенков уточнил, что российскими военнослужащими за минувшие сутки на Купянском направлении фронта были уничтожены 250 украинских солдат и иностранных наёмников, в то время как на Красно-Лиманском были нейтрализованы более 50 бойцов ВСУ.

Также на Южно-Донецком направлении солдатами ВС РФ были ликвидированы свыше 100 солдат ВСУ, а также не менее 180 украинских военных на Николаево-Криворожском участке фронта.