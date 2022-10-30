Подразделения ВСУ предприняли наступление на Красно-Лиманском направлении
2022-10-30 15:42
Минобороны России рассказало о попытках наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении.
Подразделения ВСУ силами до двух ротных тактических групп предприняли наступление на Красно-Лиманском направлении, сообщило Минобороны России.
"На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия силами до двух ротных тактических групп. Все атаки успешно отражены. Противник отброшен на исходные позиции", - сообщается в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении 50 военнослужащих ВСУ.
Опубликовано: Максим Алексеев
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