Подразделения ВСУ предприняли наступление на Красно-Лиманском направлении

2022-10-30 15:42

Минобороны России рассказало о попытках наступления ВСУ на Красно-Лиманском направлении.

Подразделения ВСУ силами до двух ротных тактических групп предприняли наступление на Красно-Лиманском направлении, сообщило Минобороны России.

"На Красно-Лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия силами до двух ротных тактических групп. Все атаки успешно отражены. Противник отброшен на исходные позиции", - сообщается в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали об уничтожении 50 военнослужащих ВСУ.

Опубликовано: Максим Алексеев