Reuters : неизвестный атаковал миграционный центр в Великобритании и покончил с собой

В британском Дувре неизвестный атаковал миграционный центр, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, и покончил с собой.

В Великобритании неизвестный атаковал миграционный центр, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, а затем покончил с собой, сообщает Reuters. Инцидент произошел в городе Дувр на юге страны, уточняет агентство.

"Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в новый миграционный центр в Дувре, а затем покончил с собой", - пишет Reuters.

Обстоятельства произошедшего уточняются.