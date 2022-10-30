Reuters : неизвестный атаковал миграционный центр в Великобритании и покончил с собой
2022-10-30 16:02
В британском Дувре неизвестный атаковал миграционный центр, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, и покончил с собой.
В Великобритании неизвестный атаковал миграционный центр, бросив в него бутылку с зажигательной смесью, а затем покончил с собой, сообщает Reuters. Инцидент произошел в городе Дувр на юге страны, уточняет агентство.
"Неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в новый миграционный центр в Дувре, а затем покончил с собой", - пишет Reuters.
Обстоятельства произошедшего уточняются.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Reuters : неизвестный атаковал миграционный центр в Великобритании и покончил с собой
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