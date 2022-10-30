Минобороны РФ: атаковавшие Севастополь БПЛА ВСУ двигались по зоне безопасности «зернового коридора»

В Минобороны РФ заявили, что атаковавшие Севастополь морские беспилотники ВСУ двигались по зоне безопасности «зернового коридора».

30 октября пресс-служба Министерства обороны РФ в Telegram-канале сообщило, что специалисты российских ведомств провели экспертизу навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах, которые атаковали Севастополь.

В ведомстве утверждают, что согласно полученным результатам экспертизы, морские беспилотники ВСУ были запущены на побережье в районе Одессы и следовали до Севастополя непосредственно по зоне безопасности «зернового коридора».