Минобороны РФ: один из беспилотников мог быть запущен по Севастополю с гражданского судна, перевозившего зерно
2022-10-30 16:45
В Минобороны России считают, что один из беспилотников, атаковавших Севастополь, могли запустить с гражданского судна, которое перевозило зерно.
В ведомстве отмечают, что собрали обломки морских БПЛА, которые были направлены по кораблям Черноморского флота.
Изучение беспилотников позволил сделать вывод о точке их старта. У одного из аппаратов она находилась в пределах «зернового коридора».
По мнению специалистов, это говорит о возможности запуска БПЛА с одного из судов, которые были зафрахтованы Украиной для вывоза продовольствия.
Опубликовано: Светлана Репина
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