Минобороны РФ: один из беспилотников мог быть запущен по Севастополю с гражданского судна, перевозившего зерно

В Минобороны России считают, что один из беспилотников, атаковавших Севастополь, могли запустить с гражданского судна, которое перевозило зерно.

В ведомстве отмечают, что собрали обломки морских БПЛА, которые были направлены по кораблям Черноморского флота.

Изучение беспилотников позволил сделать вывод о точке их старта. У одного из аппаратов она находилась в пределах «зернового коридора».

По мнению специалистов, это говорит о возможности запуска БПЛА с одного из судов, которые были зафрахтованы Украиной для вывоза продовольствия.