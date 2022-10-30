NI: США могут начать переговоры с Россией в случае поражения партии Байдена на выборах

Белый дом может начать переговоры с Россией в случае поражения Демократической партии на выборах.

30 октября обозреватель американского журнала The National Interest Мэтью Мэй рассказал об единственном возможном варианте для начала процедуры проведения переговоров между Белым домом и Кремлём.

Мэй, ссылаясь на высказывание лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, утверждает, что Вашингтон будет готов начать переговоры с Москвой при проигрыше партии действующего президента США Джо Байдена и победе Республиканской партии на выборах в Конгресс Соединённых Штатов.