NI: США могут начать переговоры с Россией в случае поражения партии Байдена на выборах
2022-10-30 17:59
Белый дом может начать переговоры с Россией в случае поражения Демократической партии на выборах.
30 октября обозреватель американского журнала The National Interest Мэтью Мэй рассказал об единственном возможном варианте для начала процедуры проведения переговоров между Белым домом и Кремлём.
Мэй, ссылаясь на высказывание лидера республиканцев в Палате представителей Кевина Маккарти, утверждает, что Вашингтон будет готов начать переговоры с Москвой при проигрыше партии действующего президента США Джо Байдена и победе Республиканской партии на выборах в Конгресс Соединённых Штатов.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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