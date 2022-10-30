Не менее 60 человек погибли при обрушении моста в Индии

В индийском штате Гуджарат обрушился винтовой мост через реку Мачху, не менее 60 человек погибли.

В воскресенье вечером, 30 октября 2022 года, ряд зарубежных СМИ сообщили, что в индийском городе Морви обрушился винтовой мост через реку Мачху, на котором находились около 500 человек.

В настоящее время известно, что не менее 60 человек погибло и 100 пропало без вести при крушении моста в штате Гуджарат, ещё несколько десятков человек получили ранения различной степени тяжести.