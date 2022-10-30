Авторы биографии Лиз Трасс рассказали о ее роскошном райдере в поездках
2022-10-30 19:07
Авторы биографии Лиз Трасс Гарри Коул и Джеймс Хилл рассказали о требованиях бывшего премьер-министра Великобритании в поездках.
По их словам, Трасс была очень требовательна к еде и напиткам, ее запросы были сравнимы с требованиями рок-звезд.
Например, Трасс пила кофе только из белой чашки, причем сам продукт должен был поставляться только независимыми компаниями.
Это всегда был двойной эспрессо, а кофе-машину она брала с собой по мере перемещениях из одного департамента в другой. Трасс отказывалась от всех готовых продуктов в пластиковой упаковке, требовала только свежеприготовленной еды.
Опубликовано: Светлана Репина
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