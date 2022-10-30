Жители Америки заявили о потере президентом Байденом рассудка после глупой оговорки
Оговорка президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов, спровацировала волну комментариев читателей Daily Mail из США.
Выступление в Пенсильвании главы Белого дома спровоцировало волну комментариев читателей Daily Mail из США, похваставшись успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном как Obamacare, Джо Байден отметил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. «Мы побывали в 54 штатах», — сообщил Байден.
Данная оговорка вызвала град комментариев: «Уже не смешно. Он потерял рассудок», «Это за гранью позора!», «Байден совсем дряхлый. Он был дряхлым, прежде чем занял Овальный кабинет», «Ради безопасности планеты вытащите этого парня из Белого дома» - пишут читатели Daily Mail.
Опубликовано: Илья Крылов
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Жители Америки заявили о потере президентом Байденом рассудка после глупой оговорки
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