Жители Америки заявили о потере президентом Байденом рассудка после глупой оговорки

Оговорка президента Джо Байдена, заявившего о наличии у Америки 54 штатов, спровацировала волну комментариев читателей Daily Mail из США.

Выступление в Пенсильвании главы Белого дома спровоцировало волну комментариев читателей Daily Mail из США, похваставшись успехом своей партии в вопросе защиты закона о доступном медицинском обслуживании, более известном как Obamacare, Джо Байден отметил, что благодаря этому демократы взяли большинство мест в конгрессе на промежуточных выборах 2018 года. «Мы побывали в 54 штатах», — сообщил Байден.

Данная оговорка вызвала град комментариев: «Уже не смешно. Он потерял рассудок», «Это за гранью позора!», «Байден совсем дряхлый. Он был дряхлым, прежде чем занял Овальный кабинет», «Ради безопасности планеты вытащите этого парня из Белого дома» - пишут читатели Daily Mail.