Кириенко рассказал о войне против России

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что война против России ведется «очень широким фронтом».

Он уточнил, что боевые действия в зоне спецоперации являются только частью этой война.

Кириенко пояснил, что речь идет и об экономической войне, подчеркнув, что такого количества санкции никогда не вводили ни против одной страны.

Он добавил, что к этому добавляется информационная и психологическая война, а также война с основами российской культуры.