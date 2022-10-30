Кириенко рассказал о войне против России
2022-10-30 19:42
Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что война против России ведется «очень широким фронтом».
Он уточнил, что боевые действия в зоне спецоперации являются только частью этой война.
Кириенко пояснил, что речь идет и об экономической войне, подчеркнув, что такого количества санкции никогда не вводили ни против одной страны.
Он добавил, что к этому добавляется информационная и психологическая война, а также война с основами российской культуры.
Опубликовано: Светлана Репина
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