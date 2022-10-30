19Fortyfive: в НАТО увидели наступление «логистического кошмара» для ВСУ

Офицер НАТО в отставке Ставрос Атламазоглу утверждает, что вооружённые силы Украины переживают "логистический кошмар" из-за нехватки боеприпасов.

Вечером воскресенья отставной офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу опубликовал колонку для газеты 19Fortyfive, где сообщил, что армия Украины пребывает в "логистическом кошмаре" из-за обилия различных артиллерийских установок на вооружении Киева, поставляемых западными странами.

По данным Атламазоглу, на балансе ВСУ стоят как советские гаубицы, так и РСЗО образца НАТО, из-за чего на поле боя с украинской стороны часто возникает проблема в оперативности поставок необходимых боеприпасов.

Также Ставрос Атламазоглу отметил, что вооружённые силы Украины в среднем расходуют не менее шести тысяч снарядов в день, из-за чего оружейные запасы украинских военных стремительно истощаются.