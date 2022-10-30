Сергей Лавров пошутил над Джо Байденом по поводу конфликта на Украине
Сергей Лавров в воскресенье заявил Джо Байдену что надеется, что у президента США хватит мудрости справиться с глобальной конфронтацией, подобной Кубинскому ракетному кризису.
Сергей Лавров в воскресенье с иронией заявил Джо Байдену что надеется, что у президента США хватит мудрости справиться с глобальной конфронтацией, подобной Кубинскому ракетному кризису 1962 года.
Вторжение России в Украину вызвало крупнейшую конфронтацию между Москвой и Западом со времен Кубинского кризиса, когда Советский Союз и Соединенные Штаты, как считается, были ближе всего к ядерной войне.
В интервью для документального фильма Сергей Лавров сказал, что есть "сходство" с 1962 годом, в основном потому, что теперь России угрожает западное оружие на Украине.
Опубликовано: Силивончик Алина
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