Сергей Лавров пошутил над Джо Байденом по поводу конфликта на Украине

Сергей Лавров в воскресенье заявил Джо Байдену что надеется, что у президента США хватит мудрости справиться с глобальной конфронтацией, подобной Кубинскому ракетному кризису.

Сергей Лавров в воскресенье с иронией заявил Джо Байдену что надеется, что у президента США хватит мудрости справиться с глобальной конфронтацией, подобной Кубинскому ракетному кризису 1962 года.

Вторжение России в Украину вызвало крупнейшую конфронтацию между Москвой и Западом со времен Кубинского кризиса, когда Советский Союз и Соединенные Штаты, как считается, были ближе всего к ядерной войне.

В интервью для документального фильма Сергей Лавров сказал, что есть "сходство" с 1962 годом, в основном потому, что теперь России угрожает западное оружие на Украине.