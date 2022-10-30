Лаппо: пограничники Беларуси «дадут по зубам» ВСУ в случае провокации
Лидер белорусского Пограничного комитета Анатолий Лаппо уверяет, что погранвойска Беларуси ответят на любую агрессию армии Украины.
Вечером воскресенья в эфире телеканала "ОНТ" выступил глава Погранкомитета Республики Беларусь Анатолий Лаппо, который заявил, что белорусские военные в приграничных с Украиной территорией готовы дать адекватный ответ на любые провокации ВСУ, поскольку вся система несения службы на границе с украинским государством была перестроена из-за военного конфликта в этой стране.
Лаппо уверяет, что белорусское население всегда славилось своим миролюбием в качестве неотъемлемой части ментальности этноса страны, однако пограничные войска РБ готовы "дать по зубам" украинским коллегам в случае любой агрессии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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