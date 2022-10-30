Глава ГПК Беларуси Лаппо предупредил ВСУ о последствиях провокаций

30 октября глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо сообщил, что армия Украины столкнётся с ответом в случае, если начнёт осуществлять провокации на белорусской границе.

В воскресенье возглавляющий белорусский Государственный пограничный комитет Анатолий Лаппо сообщил, что пограничники страны готовы предоставить адекватный и соразмерный ответ на любые провокации украинских вооружённых сил на границе Республики Беларусь во время российской спецоперации.

Лаппо подчёркивает, что народ Беларуси славится своим беспрецедентным миролюбием, однако силовые органы страны готовы к любому развитию событий.