Глава ГПК Беларуси Лаппо предупредил ВСУ о последствиях провокаций
2022-10-30 22:46
30 октября глава Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо сообщил, что армия Украины столкнётся с ответом в случае, если начнёт осуществлять провокации на белорусской границе.
В воскресенье возглавляющий белорусский Государственный пограничный комитет Анатолий Лаппо сообщил, что пограничники страны готовы предоставить адекватный и соразмерный ответ на любые провокации украинских вооружённых сил на границе Республики Беларусь во время российской спецоперации.
Лаппо подчёркивает, что народ Беларуси славится своим беспрецедентным миролюбием, однако силовые органы страны готовы к любому развитию событий.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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